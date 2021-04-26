Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

США нашли способ через Блинкена дать России новый сигнал о поддержке Украины

По данным СМИ, Вашингтон задумал организовать для главы Госдепа знаковый международный визит, который станет посланием Москве.

26 апреля 2021, 22:55
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден планирует в мае отправить на Украину госсекретаря страны Энтони Блинкена. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свой источник в руководстве Незалежной, близкий к согласованию предстоящего визита главы американской дипломатии.

Как отмечается, визит Блинкена в Киев должен показать союзникам Штатов по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жёсткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров США и РФ.

В Белом доме не смогли обозначить сроки встречи Путина и Байдена

В Белом доме не смогли обозначить сроки встречи Путина и Байдена

"Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата на Украину за несколько недель до этого саммита, будет явным сигналом, что Вашингтон продолжает поддерживать эту страну и ценит её в качестве союзника", — подчёркивает CNN.

Ранее США пообещали Европе помощь в предотвращении эскалации напряжённости на границе с Украиной.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1