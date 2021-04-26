США нашли способ через Блинкена дать России новый сигнал о поддержке Украины

Президент США Джо Байден планирует в мае отправить на Украину госсекретаря страны Энтони Блинкена. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свой источник в руководстве Незалежной, близкий к согласованию предстоящего визита главы американской дипломатии.

Как отмечается, визит Блинкена в Киев должен показать союзникам Штатов по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жёсткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров США и РФ.

"Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата на Украину за несколько недель до этого саммита, будет явным сигналом, что Вашингтон продолжает поддерживать эту страну и ценит её в качестве союзника", — подчёркивает CNN.

Ранее США пообещали Европе помощь в предотвращении эскалации напряжённости на границе с Украиной.

Авторы