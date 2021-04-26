Siri-мужчина и новые эмодзи: выпущено обновление iOS 14.5

После нескольких недель тестирования компания Apple выпустила обновление iOS 14.5. Оно стало глобальным и затронуло многие функции. В частности, улучшенные настройки конфиденциальности позволяют пользователю самому принимать решение о том, какие программы будут отслеживать действия пользователя. Это может сказаться на рынке IT-индустрии, лишить монополии на базы данных многих гигантов сферы.

В iPhone появилась функция разблокировки через Apple Watch. Она доступна для обладателей гаджета серии X и выше, а часов — только с третьего поколения.

Ещё одним дополнением стала версия Siri с мужской озвучкой. Вдобавок добавлено 217 новых эмодзи, включающих больше оттенков кожи. Обновление также дополняет уже существующие приложения "Локатор" или Apple Find My iPhone меткой-трекером для поиска предметов AirTag.

Ранее сообщалось, что Apple представила новое поколение iPad Pro. Новинка получила процессор M1 как у новейших iMac.

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