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Наказание за пьяное вождение могут ужесточить до июня

Предполагается, что существенно вырастет сумма штрафа и срока заключения.

26 апреля 2021, 23:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Госдума РФ в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Принять изменения могут уже к лету, до конца весенней сессии.

Проектом документа предусмотрены изменения в уголовной статье 264.1. В июне максимальный штраф за повторное пьяное вождение может повыситься с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначать наказание в виде лишения свободы на срок не двух, а трёх лет.

Принятие поправок связано прежде всего с фиксацией большого числа повторных преступлений. Как пишут "Известия", в некоторых регионах с 2016 года количество таких случаев возросло в несколько раз. В прошлом году было зафиксировано 66 301 такое преступление. При этом за 2020 год доля лиц, совершающих повторные преступления по ст. 264.1 УК, составила 20% от общего числа привлечённых к ответственности по этой статье.

Штрафы вырастут: ГИБДД накажет водителей за пьянство и лихачество

Штрафы вырастут: ГИБДД накажет водителей за пьянство и лихачество

Ранее Лайф писал, что в России могут усилить наказание за систематическое вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало такие поправки к Уголовному кодексу РФ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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