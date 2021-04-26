Новая компоновка салона и панорамная крыша: Volkswagen раскрыла детали нового Multivan
В частности, кресла второго ряда можно будет повернуть на 180 градусов, поставив против направления движения.
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Подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen презентовало дизайн-скетч, в котором были раскрыты некоторые подробности о минивэне Multivan нового поколения, получившем индекс T7. От предшественника модель будет отличаться существенно пересмотренной компоновкой салона.
В новом Volkswagen Multivan будут установлены боковые стёкла увеличенной площади, также будет большая панорамная крыша, состоящая из двух секций, и люк на электрическом приводе. Третий ряд сидений со сплошным диваном заменят раздельными креслами с облегчённой конструкцией, которые можно будет снять ради увеличения свободного пространства в салоне минивэна. Кроме того, кресла второго ряда можно будет повернуть на 180 градусов, чтобы пассажиры авто смогли сидеть лицом друг к другу.
Уже известно, что автомобили из семейства T7, куда войдут Multivan, Transporter и Caravelle, будут доступны с гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового турбомотора, работающего вместе с электродвигателем. Премьера нового семейства Volkswagen T7 состоится уже этим летом. Остальные подробности об автомобилях станут известны чуть позже.
Как сообщалось ранее, американская компания Cadillac презентовала серийную версию электрического кроссовера Lyriq.
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