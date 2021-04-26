Новая компоновка салона и панорамная крыша: Volkswagen раскрыла детали нового Multivan

В новом Volkswagen Multivan будут установлены боковые стёкла увеличенной площади, также будет большая панорамная крыша, состоящая из двух секций, и люк на электрическом приводе. Третий ряд сидений со сплошным диваном заменят раздельными креслами с облегчённой конструкцией, которые можно будет снять ради увеличения свободного пространства в салоне минивэна. Кроме того, кресла второго ряда можно будет повернуть на 180 градусов, чтобы пассажиры авто смогли сидеть лицом друг к другу.