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Новая компоновка салона и панорамная крыша: Volkswagen раскрыла детали нового Multivan

В частности, кресла второго ряда можно будет повернуть на 180 градусов, поставив против направления движения.

26 апреля 2021, 23:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen презентовало дизайн-скетч, в котором были раскрыты некоторые подробности о минивэне Multivan нового поколения, получившем индекс T7. От предшественника модель будет отличаться существенно пересмотренной компоновкой салона.

В новом Volkswagen Multivan будут установлены боковые стёкла увеличенной площади, также будет большая панорамная крыша, состоящая из двух секций, и люк на электрическом приводе. Третий ряд сидений со сплошным диваном заменят раздельными креслами с облегчённой конструкцией, которые можно будет снять ради увеличения свободного пространства в салоне минивэна. Кроме того, кресла второго ряда можно будет повернуть на 180 градусов, чтобы пассажиры авто смогли сидеть лицом друг к другу.

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Уже известно, что автомобили из семейства T7, куда войдут Multivan, Transporter и Caravelle, будут доступны с гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового турбомотора, работающего вместе с электродвигателем. Премьера нового семейства Volkswagen T7 состоится уже этим летом. Остальные подробности об автомобилях станут известны чуть позже.

Как сообщалось ранее, американская компания Cadillac презентовала серийную версию электрического кроссовера Lyriq.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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