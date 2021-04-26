Охота за гонщиками и должниками: ГИБДД начала масштабную зачистку на дорогах Москвы

В середине апреля столичная госавтоинспекция начала проводить массовые рейды на дорогах. Машины, которые вызывают подозрение и выявляются средствами контроля, останавливают для детальной проверки. Лайф разобрался, почему ГИБДД начала крупную операцию со столицы и кто попал в поле зрения силовиков.

Бьют по номерам

Через две недели после ДТП в центре Москвы с участием скандально известного блогера Эдварда Била столичная ГИБДД начала устраивать рейды по проверке автомобилей. В приказе (копия имеется в распоряжении Лайфа) для сотрудников службы написано, что главная цель проверок — пресечь использование автомобилей без регистрации.

Если на автомобиле есть номера, а у водителя полный пакет документов, но регистрация машины аннулирована, то человека за рулём ждёт долгий и не очень приятный разговор. Во-первых, придётся дать письменные показания о том, как и почему автомобиль ездит без регистрации. Даже если учёт прекращён вчера, а сегодня машину остановили на дороге, рассказывать придётся минимум про два последних месяца управления и во всех деталях: кто продал, когда и почему.

Во-вторых, после объяснений весь пакет документов отсканируют и разместят на специальном сервере ГИБДД. Если предупреждение не сработает, а водителя (необязательно того же самого) остановят на машине без регистрации ещё раз, то наказание будет более суровым — пять тысяч рублей штрафа и лишение прав на полгода. Нет документов? Добро пожаловать на штрафстоянку в тот же день и час. Дальше уже как получится. Удастся оплатить штрафы и отправить машину в ближайший МРЭО? Хорошо. Нет? Ну, ничего страшного, пусть машина постоит на платной парковке, пока все штрафы не будут оплачены.

Почему столько внимания столичная госавтоинспекция уделяет автомобилям без регистрации, Лайфу объяснил вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников" Евгений Ромашов. По его словам, проблема с "автомобилями-призраками" обострилась несколько лет назад.

Суть в том, что человек может купить машину с номерами, быть вписан в ПТС, иметь на руках документы прошлого собственника (свидетельство о регистрации ТС) и официально не оформлять авто на себя, а прошлый собственник, который, разумеется, не хочет оплачивать чужие штрафы, через портал "Госуслуг" аннулирует регистрацию. То есть номера и документы имеются, а штрафы и налоги — нет. Минус один — штраф за отсутствие регистрации от полутора до двух тысяч рублей. Сейчас мы действительно можем наблюдать, что отлов таких машин организовали после ситуации с громкими ДТП в центре Москвы, и всё это будет происходить на постоянной основе Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников"

К штрафу за отсутствие регистрации автомобиля инспекторы обычно добавляют и протокол за управление такой машиной. Итого — около трёх тысяч рублей (в зависимости от срока снятия с регистрации). Если за машиной нет штрафов, то водителю дают шанс на исправление и отпускают с богом по своим делам.

Принцип нулевой терпимости

Но есть и правовые тонкости. По словам адвоката Евгения Ромашова, доказать, кто именно наездил штрафы на автомобиле без регистрации, тяжело.

Если авто снято с регистрации и не поставлено заново, то это не означает, что кто-то им пользуется. Отследить и сопоставить снятые с учёта авто и авто, которые продолжают передвигаться, несложно, но есть нюансы. Например, подать автомобиль в розыск можно лишь в том случае, если машина скрылась с места ДТП или уже есть дело об административном правонарушении. В ситуации, о которой мы говорим, дело об административном правонарушении появляется уже после остановки Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников"

В теории, если не попадаться на глаза сотрудникам (хотя в крупном городе это практически невозможно), какое-то время без регистрации поездить получится. Но, как в поговорке, сколько верёвочке ни виться, всё равно конец виден: юридическая лазейка не делает машину невидимкой для органов — и уйти от ответственности всё равно не получится. Все данные на автомобиль без регистрации после заявления о прекращении учёта попадают в автоматизированную систему "Поток". Они регулярно анализируются и помогают фиксировать передвижения машины по стране. Именно таким образом после ДТП с Эдвардом Билом удалось узнать про 556 нарушений, зафиксированных за синим Audi RS6. Все данные на такие машины инспектор может проверить прямо со своего планшета — через систему "Мобильный инспектор". И если перед его глазами возникнут "красные флажки", то убедить сотрудника в форме в собственной законопослушности уже не выйдет.

Попутный ветер

Источники Лайфа в ГИБДД отмечают, что усиление контроля за автомобилями без регистрации совпало и с регулярными мероприятиями, которые ведомство проводит на всех трассах (даже на платных) при въезде и выезде из федеральных центров.

Формально под операцию "Должник" (она так и называется во внутренней классификации ГИБДД) подпадают и владельцы автомобилей без регистрации. Если машина не поставлена на учёт, а водитель попался на дороге во время спецрейда, то о планах на ближайший день, скорее всего, придётся забыть.

К штрафу за отсутствие регистрации автомобиля могут добавиться и другие проблемы с законом: если "машина-призрак" попадается сотрудникам ГИБДД во время совместного рейда с судебными приставами, то водителя (равно как и нового, и бывшего собственника) ждёт проверка по базе данных исполнительных производств. Если обнаружатся задолженности, то водителю вежливо предложат оплатить всё на месте. Если требование приставов не совпадёт с настроением водителя, то для начала автомобиль уедет на штрафстоянку, а водителя (в зависимости от суммы долга, сроков открытия исполнительного производства и т.д), вполне вероятно, отправят в суд.

Такие же приключения, по словам источников Лайфа в ГИБДД, ждут владельцев автомобилей с армянскими и белорусскими номерами, а также регистрационными знаками любой страны СНГ или Европы. На них пристальное внимание сотрудники госавтоинспекции обратили ещё в прошлом году, и в сезон отпусков за всеми потенциальными нарушителями контроль будут усиливать.

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