В МИД Ирана прокомментировали утечку со словами Зарифа о Сулеймани и России

Ставшие достоянием общественности слова главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа о бывшем командующем спецподразделением КСИР Касеме Сулеймани, а также о его переговорах с Россией не следует вырывать из контекста. Так утёкшую в Сеть запись разговора прокомментировал официальный представитель министерства Саид Хатибзаде.

"Необходимо рассматривать не выборочные реплики Зарифа, а его речь полностью", — приводит его слова РИА "Новости".

Хатибзаде добавил, что высказывание Зарифа было записано только для правительственных целей и не должно было стать общедоступным. В МИД Ирана заявляют, что не знают, кто мог слить запись в Интернет.

Ранее в СМИ Ирана появился фрагмент разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В мартовской беседе министр рассказывал о слишком весомой роли Сулеймани во внешнеполитическом курсе Ирана, о его переговорах с Россией.

Как сообщал Лайф, командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, организованной США. Позже стало известно, что приказ об авиаударе отдавал лично президент США Дональд Трамп. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.

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