В МИД Ирана прокомментировали утечку со словами Зарифа о Сулеймани и России
В ведомстве призвали анализировать не отдельные фразы министра о погибшем генерале, а его речь в целом.
Мохаммад Зариф. Фото © ТАСС \ Пресс-служба МИД РФ
Ставшие достоянием общественности слова главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа о бывшем командующем спецподразделением КСИР Касеме Сулеймани, а также о его переговорах с Россией не следует вырывать из контекста. Так утёкшую в Сеть запись разговора прокомментировал официальный представитель министерства Саид Хатибзаде.
"Необходимо рассматривать не выборочные реплики Зарифа, а его речь полностью", — приводит его слова РИА "Новости".
Хатибзаде добавил, что высказывание Зарифа было записано только для правительственных целей и не должно было стать общедоступным. В МИД Ирана заявляют, что не знают, кто мог слить запись в Интернет.
Ранее в СМИ Ирана появился фрагмент разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В мартовской беседе министр рассказывал о слишком весомой роли Сулеймани во внешнеполитическом курсе Ирана, о его переговорах с Россией.
Как сообщал Лайф, командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, организованной США. Позже стало известно, что приказ об авиаударе отдавал лично президент США Дональд Трамп. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.
Выбор редакции
Стало известно об инциденте между кораблями США и Ирана в Персидском заливе
В Госдепе дали оценку намерению Зеленского изменить Минские соглашения
Диетолог назвала продукты, безобидные даже при вечернем обжорстве
"За эти слова их можно стереть с лица земли": Болгары не оценили идею взорвать АЭС на Украине назло России
Звезда "Великолепного века": Если бы я пожила в России, то привыкла бы к языку
Комментариев: 0