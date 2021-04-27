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В МИД Ирана прокомментировали утечку со словами Зарифа о Сулеймани и России

В ведомстве призвали анализировать не отдельные фразы министра о погибшем генерале, а его речь в целом.

27 апреля 2021, 00:44
<p>Мохаммад Зариф. Фото © ТАСС \ Пресс-служба МИД РФ</p>

Мохаммад Зариф. Фото © ТАСС \ Пресс-служба МИД РФ

Ставшие достоянием общественности слова главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа о бывшем командующем спецподразделением КСИР Касеме Сулеймани, а также о его переговорах с Россией не следует вырывать из контекста. Так утёкшую в Сеть запись разговора прокомментировал официальный представитель министерства Саид Хатибзаде.

"Необходимо рассматривать не выборочные реплики Зарифа, а его речь полностью", — приводит его слова РИА "Новости".

Хатибзаде добавил, что высказывание Зарифа было записано только для правительственных целей и не должно было стать общедоступным. В МИД Ирана заявляют, что не знают, кто мог слить запись в Интернет.

Экс-переводчица Пентагона слила "Хезболлах" имена причастных к убийству Сулеймани

Экс-переводчица Пентагона слила "Хезболлах" имена причастных к убийству Сулеймани

Ранее в СМИ Ирана появился фрагмент разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В мартовской беседе министр рассказывал о слишком весомой роли Сулеймани во внешнеполитическом курсе Ирана, о его переговорах с Россией.

Как сообщал Лайф, командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, организованной США. Позже стало известно, что приказ об авиаударе отдавал лично президент США Дональд Трамп. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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