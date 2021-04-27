"Что стало с Пашей?": Поклонники не узнали "опухшего" Прилучного на фото

Популярного российского актёра Павла Прилучного нередко называют одним из самых сексуальных мужчин страны. 33-летний артист всегда следил за собой и выглядел роскошно. Однако, увидев новые фото Прилучного, его поклонники выразили беспокойство по поводу его состояния, некоторые даже не узнали.

Актёр пришёл на шоу "Вечерний Ургант". Он опубликовал снимок из закулисья программы, на котором стоит в костюме и белых кроссовках рядом с Иваном Ургантом и Анастасией Спиридоновой.

На своей странице в "Инстаграме" артист призвал посмотреть вечернее шоу с его участием. Однако его фанатов больше встревожил внешний вид Прилучного. Лицо актёра показалось им опухшим, подписчики артиста всерьёз обеспокоились состоянием здоровья звезды, некоторые даже предположили, что Прилучный снова начал злоупотреблять алкоголем.

"Очень изменился, и не в лучшую сторону", — отметила одна из фанаток.

"Сам на себя не похож!" — подчеркнул другой комментатор.

"Что стало с Пашей? От его красоты и следа не осталось", — написала подписчица страницы актёра.

"Всё-таки огромное значение для мужчины имеет, какая женщина рядом с ним. Видимо, влияет", — заметила ещё одна, очевидно, намекая на развод Прилучного с Агатой Муцениеце.

Напомним, что их брак распался летом 2020 года. Если личная жизнь Агаты до сих пор остаётся загадкой для публики, то её бывший супруг, наоборот, перестал скрывать роман с актрисой из "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Так, в марте Прилучный и Карпович впервые вышли в свет вместе. По словам гостей мероприятия, Прилучный концентрировался на алкоголе, а его спутница вела себя неуверенно. Однако, похоже, и с новой возлюбленной у актёра в отношениях не всё гладко. Ранее друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит.

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