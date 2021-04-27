Эквадор обратился к России с просьбой помочь с вакцинами от коронавируса

Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил о том, что направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором попросил его помочь этой южноамериканской стране с поставками вакцины от коронавирусной инфекции.

"Я направил письмо президенту России, в котором попросил помочь с вакцинами", — отметил Лассо.

Кроме того, с аналогичной просьбой эквадорский политик обратился к властям США и Китая. У Пекина Лассо просит ускорить уже согласованные поставки препарата от ковида и одобрить новые. Отметим, что одно из предвыборных обещаний Лассо — вакцинировать девять миллионов жителей Эквадора за первые сто дней пребывания у власти.

Добавим также, что Эквадор, население которого примерно 17 миллионов человек, уже договорился о поставках вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax. К настоящему моменту в страну поставлено около двух миллионов доз этих препаратов. По последней информации, власти Эквадора распределили среди врачей и самых пожилых людей около 800 тысяч доз вакцины, полностью привито уже 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Россия решила отправить "Спутник V" в охваченную эпидемией коронавируса Индию. Первые партии прибудут туда уже 1 мая.

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