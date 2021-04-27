Украинцев предупредили о возможном двойном повышении тарифов на газ

На Украине большинство компаний, поставляющих газ населению, с 1 мая установят тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (примерно 21,5 рубля). У некоторых же поставщиков цены будут подняты до 13,5 гривны (36,31 рубля).

Как отмечает портал "Обозреватель", сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). То есть для некоторых жителей страны майские изменения принесут повышение стоимости топлива в два раза. В итоге зимой ряд семей будут платить в месяц за голубое топливо около 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей).

Ранее лидер фракции "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявляла, что украинцам нечем платить за жилищно-коммунальные услуги, но власти планируют и дальше повышать тарифы. При этом некоторые семьи в условиях пандемии из-за бедности не в состоянии сделать платный тест на коронавирус.

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