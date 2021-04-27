В России анонсировали закладку сразу нескольких кораблей и подлодок

Российские корабелы отметят День Победы закладкой шести кораблей и подводных лодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в кораблестроительной отрасли.

"В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А "Борей-А", два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3", — отметил собеседник агентства.

По его словам, два подводных крейсера стратегического назначения будут заложены на "Севмаше", два корвета — на Амурском судостроительном заводе, ещё две подлодки проекта "Варшавянка" — на "Адмиралтейских верфях". При этом точные даты закладки пока не известны.

Как отмечается, на "Севмаше" будут заложены подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин", на "Адмиралтейских верфях" — субмарины "Можайск" и "Якутск" (5-я и 6-я лодки в серии из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота), предполагаемые к закладке корветы пока не обрели свои имена.

Ранее стало известно об инциденте между кораблями Соединённых Штатов и Ирана в Персидском заливе.

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