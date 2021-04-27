Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Космический рекорд почти 30-летней давности повторили в России

После длительного периода с большим количеством аварий при пусках ракет настало время без подобных инцидентов.

27 апреля 2021, 01:52
<p>Фото © twitter/roscosmos</p>

Фото © twitter/roscosmos

С момента последней аварии при запуске ракеты в 2018 году Россия провела уже 58 беспроблемных пусков. Таким образом космическая отрасль РФ повторила рекорд, установленный ещё в начале девяностых годов прошлого века, по количеству безаварийных стартов ракет.

По подсчётам РИА "Новости", в последний раз такое отмечалось в 1992–1993 годах. В этом же веке достижение повторено после состоявшегося ранее пуска с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б". Она успешно вывела на орбиту 36 спутников связи системы OneWeb.

"Роскосмос" успешно вывел на орбиту все 36 британских спутников

"Роскосмос" успешно вывел на орбиту все 36 британских спутников

Последним проблемным пуском в России стал старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" в 2018 году. Тогда экипаж спасла штатно сработавшая аварийная система. Космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились в отстреленном отсеке.

Для сравнения, в 2010, 2013 и 2016–2018 годах случалось по одной аварии в год. По две их было в 2012 и 2015 годах. Сразу три аварии случились в 2014 году, четыре — в 2011-м.

Ранее Лайф рассказывал о перспективах первой российской сверхтяжёлой ракеты. Её будущее неразрывно связано с лунной программой "Роскосмоса".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Илон Маск предрёк гибель участников первого полёта на Марс и рассмеялся — видео

вчера в 16:23

"У нас свои корабли есть": Рогозин опроверг слухи о переговорах со SpaceX о доставке космонавтов на МКС

25 апреля, 05:25

В России анонсировали закладку сразу нескольких кораблей и подлодок

сегодня в 02:28

В США решили создать центр по борьбе с иностранным влиянием

сегодня в 03:08

Украинцев предупредили о возможном двойном повышении тарифов на газ

сегодня в 03:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1