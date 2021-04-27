Космический рекорд почти 30-летней давности повторили в России

С момента последней аварии при запуске ракеты в 2018 году Россия провела уже 58 беспроблемных пусков. Таким образом космическая отрасль РФ повторила рекорд, установленный ещё в начале девяностых годов прошлого века, по количеству безаварийных стартов ракет.

По подсчётам РИА "Новости", в последний раз такое отмечалось в 1992–1993 годах. В этом же веке достижение повторено после состоявшегося ранее пуска с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б". Она успешно вывела на орбиту 36 спутников связи системы OneWeb.

Последним проблемным пуском в России стал старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" в 2018 году. Тогда экипаж спасла штатно сработавшая аварийная система. Космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились в отстреленном отсеке.

Для сравнения, в 2010, 2013 и 2016–2018 годах случалось по одной аварии в год. По две их было в 2012 и 2015 годах. Сразу три аварии случились в 2014 году, четыре — в 2011-м.

Ранее Лайф рассказывал о перспективах первой российской сверхтяжёлой ракеты. Её будущее неразрывно связано с лунной программой "Роскосмоса".

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