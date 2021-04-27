Внучка Зайцева заявила, что модельера "травит" её отец

Старшая внучка модельера Вячеслава Зайцева Маруся живёт в подаренной им трёхкомнатной квартире на Арбате. Она считает, что дедушку "травит" Егор — так девушка называет своего отца.

"Не смешите. Если кто его травит, так это Егор", — сказала Маруся, отвечая на вопрос корреспондента сайта kp.ru о том, могут ли модельера травить проживающие с ним.

Причину таких громких обвинений в адрес отца девушка не объяснила. По её словам, у именитого дедушки проблема с зубами. Она уговаривает его лечь в больницу, "но он ни в какую".

"Я бы хотела его вылечить", — добавила Маруся Зайцева.

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