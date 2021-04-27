Внучка Зайцева заявила, что модельера "травит" её отец
С ним Маруся давно не живёт, называет только по имени. А деду время уделяет. Периодически его навещает и якобы пытается добиться госпитализации.
Вячеслав Зайцев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Старшая внучка модельера Вячеслава Зайцева Маруся живёт в подаренной им трёхкомнатной квартире на Арбате. Она считает, что дедушку "травит" Егор — так девушка называет своего отца.
"Не смешите. Если кто его травит, так это Егор", — сказала Маруся, отвечая на вопрос корреспондента сайта kp.ru о том, могут ли модельера травить проживающие с ним.
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Причину таких громких обвинений в адрес отца девушка не объяснила. По её словам, у именитого дедушки проблема с зубами. Она уговаривает его лечь в больницу, "но он ни в какую".
"Я бы хотела его вылечить", — добавила Маруся Зайцева.
Ранее Лайф рассказал, кто превратил 83-летнего Славу Зайцева в цирковую обезьянку для "Тиктока". Неизвестная воспользовалась тяжёлой болезнью прославленного модельера и теперь показывает его плачевное состояние в Сети, игнорируя при этом возмущение многочисленных пользователей.
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