Байден случайно выругался, перепутав слова — видео

Президент США Джо Байден запнулся и случайно нецензурно выругался во время своего выступления. На отрывок из обращения главы Белого дома обратил внимание канал END GAME на YouTube.

Стоит также отметить, что часть выступления, в которой Байден допустил ошибку, была посвящена проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и американцев, являющихся сторонниками нацистских идей.

Ранее также по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром, однако сын Дональда Трампа такую версию высмеял. Спустя некоторое время Байден снова споткнулся на трапе, поднимаясь на борт своего лайнера.