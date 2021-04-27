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Байден случайно выругался, перепутав слова — видео

Это уже далеко не первый такой случай. Из-за подобных инцидентов главе государства даже дали прозвище — Джо Деменцио.

27 апреля 2021, 02:52
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден запнулся и случайно нецензурно выругался во время своего выступления. На отрывок из обращения главы Белого дома обратил внимание канал END GAME на YouTube.

Американский лидер, пытаясь произнести фразу "нацистские флаги", сделал ошибку в слове "флаги" (flags). В итоге у главы государства вышло ругательство для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Байден опять перепутал слова и отшутился — видео

Байден опять перепутал слова и отшутился — видео

Стоит также отметить, что часть выступления, в которой Байден допустил ошибку, была посвящена проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и американцев, являющихся сторонниками нацистских идей.

Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.

Байден в заявлении о России неправильно произнёс фамилию Путина — видео

Байден в заявлении о России неправильно произнёс фамилию Путина — видео

Ранее также по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром, однако сын Дональда Трампа такую версию высмеял. Спустя некоторое время Байден снова споткнулся на трапе, поднимаясь на борт своего лайнера.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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