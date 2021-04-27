Дегтярёв завёл Tiktok и в первом видео возмутился "скотским" отношением к пассажирам
Он пришёл на остановку общественного транспорта и обнаружил, что люди вынуждены ездить в переполненных автобусах, иногда рейсы отменяются без предупреждения.
Дегтярёв завёл Tiktok и в первом видео возмутился "скотским" отношением к пассажирам. Видео © TikTok / mikhaildegtyarev27
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв завёл аккаунт в соцсети TikTok. В своём первом видео руководитель региона возмутился "скотским отношением" перевозчиков к пассажирам.
Глава края побывал в селе Гаровка, где вместе с местными жителями подождал на остановке 123-й автобус. Сельчане пожаловались, что транспорт ходит нерегулярно, а накануне последнего автобуса вовсе не дождались.
"Я решил с вами постоять подождать, а потом вызвать сюда парочку чиновников... Хочу спросить и местную администрацию, и руководителей автобусов и маршрутов, и Минтранс: доколе такое отношение скотское будет к людям?" — отметил врио губернатора Хабаровского края.
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"Вот так и ездим мы каждый день", — пожаловалась пассажирка переполненного автобуса. В ответ глава региона пообещал навести порядок.
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