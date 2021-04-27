Полиция Вашингтона пожаловалась на взлом неизвестными её компьютерной сети

Неизвестные хакеры взломали компьютеры полицейского управления Вашингтона. Этим делом теперь занимается Федеральное бюро расследований, сообщили в полиции. Там рассказали, что пока только устанавливают масштаб нанесённого ущерба, изучают, что могло интересовать взломщиков на серверах.

"Мы привлекли ФБР с целью проведения всестороннего расследования этой проблемы", — говорится в заявлении полицейского управления столицы США.

Американские СМИ меж тем отмечают, что атака была совершена при помощи компьютерного вируса, посредством которого вымогают деньги.

Ранее глава Microsoft Брэд Смит заявил о наличии "доказательств" причастности России к кибератаке на SolarWinds.

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