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Полиция Вашингтона пожаловалась на взлом неизвестными её компьютерной сети

По данным американских СМИ, серверы были атакованы при помощи вируса, который вымогает деньги. Делом занялось ФБР.

27 апреля 2021, 03:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Неизвестные хакеры взломали компьютеры полицейского управления Вашингтона. Этим делом теперь занимается Федеральное бюро расследований, сообщили в полиции. Там рассказали, что пока только устанавливают масштаб нанесённого ущерба, изучают, что могло интересовать взломщиков на серверах.

"Мы привлекли ФБР с целью проведения всестороннего расследования этой проблемы", — говорится в заявлении полицейского управления столицы США.

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Американские СМИ меж тем отмечают, что атака была совершена при помощи компьютерного вируса, посредством которого вымогают деньги.

Ранее глава Microsoft Брэд Смит заявил о наличии "доказательств" причастности России к кибератаке на SolarWinds.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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