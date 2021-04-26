"Может, и Загитова вернётся": Зачем Тутберидзе решила захватить всё фигурное катание

Тарасова и Морозов в "Хрустальном"

История о Тутберидзе и парах началась с того, что в "Хрустальном" оказались Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Изначально они просто гастролировали вместе с шоу "Чемпионы", затем появилась информация о том, что хореограф Даниил Глейхенгауз ставит им показательный номер. И в процессе этого вроде бы временного проекта случилась внезапная "химия", которая дала задел едва ли не на подготовку к Олимпиаде в Пекине уже полноценно в команде Тутберидзе.

Основания у возникновения таких слухов вполне себе резонные: после Пхёнчхана Тарасову и Морозова бросила Нина Мозер и подхватил Максим Траньков. Но существенного прогресса не произошло, даже наоборот, одна из сильнейших пар страны впервые за четыре года осталась без медалей чемпионата мира, уступив двум более молодым дуэтам. Чтобы быть более конкурентоспособными на новой Олимпиаде, которая почти наверняка может стать для фигуристов последней, вполне логично попробовать что-то новое. Сильнее, чем Тутберидзе, тренера сейчас просто нет, но с парами Этери Георгиевна ещё не работала. Да и Максим Траньков вроде бы опроверг все слухи, а вроде бы и оставил лёгкую зацепку на возможный трансфер.

Я тренирую и буду тренировать Тарасову и Морозова. Естественно, я знаю много чего. Я их тренер. Больше я ничего сказать не могу Максим Траньков Двукратный олимпийский чемпион 2014 года

Слова Транькова можно трактовать так: даже если Тарасова и Морозов решат уйти в "Хрустальный", то я их не брошу. То есть фактически Траньков может работать с парой совместно с Тутберидзе.

Пробелы в парном катании

Сама Тутберидзе, которая обычно в любых трансферных сагах до последнего сохраняет молчание, в этот раз выступила довольно резко, чего от неё мало кто ожидал. Лучший тренер девушек-одиночниц обозначила слабые места в парном катании и выразила чёткую заинтересованность в том, чтобы разобраться с проблемой.

Парное катание — это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперёд, а какие-то пары остались Этери Тутберидзе Заслуженный тренер России

С одной стороны, слова Тутберидзе можно воспринять всего лишь как заинтересованность, с другой — это откровенная критика существующей системы, ведь говорить про "пробелы", когда две российские пары берут золото и бронзу чемпионата мира, — это камень в огород как минимум Тамары Москвиной, которая всех медалистов и подготовила, даже затмив золотую медаль ученицы Тутберидзе. Значит, Этери Георгиевна действительно настроилась на ответный шаг — захватить абсолютно всё фигурное катание, а не довольствоваться лишь миром женской одиночки.

Перспективы Тутберидзе

Мир замер, и ожидания о возможной работе Тутберидзе в новом для неё направлении мгновенно взлетели до небес. Ведь до появления суперкоманды "Хрустального" Россия и в женской одиночке совсем не была лидером, десять лет оставаясь без золота чемпионата мира. Серию неудач прервал питерский дуэт Елизаветы Туктамышевой и её наставника Алексея Мишина, а вот затем настала эпоха девочек Тутберидзе: четыре золота за последние пять турниров. Вполне возможно, что нечто подобное нас скоро ожидает и в парном катании.

Мне кажется, Этери Георгиевна, обладая таким педагогическим и тренерским талантом, может позволить себе делать то, что она хочет. У неё должно получиться, потому что она очень талантливый и разноплановый человек — ей подвластны любые горизонты. Желаю Этери Георгиевне только успехов! Татьяна Тарасова Заслуженный тренер России

Собственно, сама Тарасова — отличный пример для Тутберидзе. Её ученики брали золотые медали Олимпийских игр в трёх видах из четырёх возможных, не говоря уже о чемпионатах мира и Европы. И формула была такой: добиться успеха с одними, а затем переключаться на других. Тутберидзе сейчас как раз на стадии тотального доминирования в женском одиночном катании, где её ученицам просто нет равных, поэтому логично, что ей захотелось нового челленджа.

Вполне возможно, что новое увлечение тренера может дать второе дыхание карьере олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По крайней мере, так считает Дмитрий Губерниев.

— Этери Георгиевна — талантливый специалист и блестящий тренер-новатор. Мне кажется, что это для неё новый вызов. Потому что с одиночницами она добилась многого, и я рад, что она хочет покорить новую высоту. Это будет крайне интересно, сам жду этого вызова с нетерпением. Может, для Алины Загитовой найдётся прекрасный партнёр и она вернётся именно в парном катании, — заявил Губерниев.

На самом деле это заявление не лишено почвы. Ведь во время подготовки к шоу Татьяны Навки Загитова уже пробовала исполнять элементы из парного катания и осталась в восторге. После возвращения Евгении Медведевой и Алёны Косторной к Тутберидзе казалось, что удивить фанатов фигурного катания уже больше нечем. Но как насчёт возвращения Алины Загитовой на лёд в качестве парницы? Такая бомба перед Пекином точно разорвёт медиапространство.

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