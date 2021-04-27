Ногой по корпусу, лежачего — в голову: Лайф публикует новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем

Новое видео конфликта актёра Александра Паля и экс-хоккеиста ЦСКА Антипова. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось новое видео конфликта между 25-летним бывшим хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым, актёром Александром Палем и его друзьями. Сам инцидент произошёл 23 апреля в столичном районе Хамовники.

Как видно на кадрах, Антипов стоит возле мусорного бака, когда к нему подъезжает автомобиль, из которого выходят Паль и два его приятеля. После этого между ними начинается беседа. В какой-то момент один из участников конфликта пинает Антипова в корпус, отчего спортсмен оказывается в лежачем положении, а затем получает удар в голову. После хоккеист встаёт и, шатаясь, отходит в сторону.

Ранее Лайф узнал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался с дня рождения отца, когда на него напали. Трое неизвестных выбежали из автомобиля "Ауди" и набросились с кулаками на Антипова. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Александра Паля. После драки нападавшие сели в машину и скрылись с места инцидента. Однако у Паля своя версия на этот счёт.

Напомним, экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил в избиении звезду фильма "Горько!" Александра Паля, заметив, что в этот момент актёр был не один. Сам Паль ранее всё отрицал.

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