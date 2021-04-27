Турист из Германии выпал с балкона московского отеля после ночного кутежа с россиянкой

В Москве 42-летний турист из Германии, который отдыхал с россиянкой, выпал с технического балкона отеля. Как рассказал Лайфу источник, пострадавшего немца доставили в реанимационное отделение НИИ имени Склифосовского.

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 24 апреля, в элитном столичном отеле "Ритц-Карлтон". Мартин заселился в один из номеров вместе со своей 26-летней спутницей. Как утверждает источник, вечером 23 апреля пара изрядно выпивала. Дабы продолжить веселье, мужчина и дама его сердца начали бегать по этажам гостиницы, выбежав в итоге на крышу.

Около шести часов утра немец, видимо почувствовав себя бессмертным, решил спрыгнуть с парапета 12-го этажа на 10-й этаж технического балкона. В итоге его госпитализировали в реанимационное отделение НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой. По словам источника, сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.

Ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле полицейские поймали выпрыгнувшую с 3-го этажа девушку, которая сбежала от насильников и сутенёрши. Как позже выяснилось, пострадавшую обманом заманили в квартиру, где избили цепью от дамской сумочки и изнасиловали.

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