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Под Томском полицейский чуть не лишился пальца из-за обручального кольца, выпрыгнув из окна за преступником

Однако, даже несмотря на рану, правоохранитель смог догнать и задержать нарушителя, после чего получил медицинскую помощь.

9 апреля 2021, 07:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Полицейский из города Северска Томской области чуть не лишился части пальца из-за обручального кольца. Всё произошло, когда он погнался за нарушителем, выпрыгнувшим в окно, рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Так, утром 9 апреля полицейские приехали на вызов о драке в квартире на улице Ленина. Увидев, как один из нарушителей выпрыгнул в окно, 38-летний капитан полиции последовал за ним, однако зацепился за металлический козырёк подоконника обручальным кольцом и получил рваную рану фаланги. При этом травма не помешала представителю правопорядка догнать и задержать злоумышленника.

Полицейскому оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

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Ранее Лайф показал, как россиянка едва не выпала из окна, повиснув на карнизе на высоте четвёртого этажа. Как она оказалась за пределами квартиры — непонятно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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