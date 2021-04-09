Под Томском полицейский чуть не лишился пальца из-за обручального кольца, выпрыгнув из окна за преступником

Полицейский из города Северска Томской области чуть не лишился части пальца из-за обручального кольца. Всё произошло, когда он погнался за нарушителем, выпрыгнувшим в окно, рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Так, утром 9 апреля полицейские приехали на вызов о драке в квартире на улице Ленина. Увидев, как один из нарушителей выпрыгнул в окно, 38-летний капитан полиции последовал за ним, однако зацепился за металлический козырёк подоконника обручальным кольцом и получил рваную рану фаланги. При этом травма не помешала представителю правопорядка догнать и задержать злоумышленника.

Полицейскому оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Ранее Лайф показал, как россиянка едва не выпала из окна, повиснув на карнизе на высоте четвёртого этажа. Как она оказалась за пределами квартиры — непонятно.

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