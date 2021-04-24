Сорванный ветром рекламный щит рухнул на девочку в Мытищах
Ребёнок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
Фото © Pixabay
В Мытищах сорванный ветром рекламный щит травмировал девятилетнюю девочку. ГСУ СКР по Московской области начало доследственную проверку.
"По предварительным данным, 23 апреля девочка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Космонавтов в Мытищах. В результате порыва ветра рекламный щит упал со столба на девочку", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сразу после обращения в больницу ребёнка госпитализировали, после чего врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму. По результатам начатой проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее две жительницы Ижевска чудом остались целы после того, как на них обрушилась обшивка балкона.
Выбор редакции
В Подмосковье строители устроили жёсткую драку со стрельбой
В Казахстане вооружённый мужчина забаррикадировался в высотке и угрожает взорвать здание
В украинском Днепре киллер застрелил человека
"Выделили 10 млн долларов": Лукашенко раскрыл сценарии заговорщиков по его убийству
В финал детского "Голоса" прошли 9 подростков, но победитель уже известен
Комментариев: 0