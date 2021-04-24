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Сорванный ветром рекламный щит рухнул на девочку в Мытищах

Ребёнок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

24 апреля 2021, 13:14

Фото © Pixabay

В Мытищах сорванный ветром рекламный щит травмировал девятилетнюю девочку. ГСУ СКР по Московской области начало доследственную проверку.

"По предварительным данным, 23 апреля девочка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Космонавтов в Мытищах. В результате порыва ветра рекламный щит упал со столба на девочку", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Сразу после обращения в больницу ребёнка госпитализировали, после чего врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму. По результатам начатой проверки будет принято процессуальное решение.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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