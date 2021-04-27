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Вдова скульптора Шустрова покончила с собой, не дожив до годовщины смерти мужа

Супруга автора знаменитого "Петербургского ангела" не смогла смириться с потерей мужа, который умер от коронавируса.

27 апреля 2021, 07:54
<p>Мария Касьяненко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218047806362920&set=t.661171935&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kasyanenko.Maria</a></p>

Мария Касьяненко. Фото © Facebook / Kasyanenko.Maria

Вдова известного петербургского скульптора Романа Шустрова Мария Касьяненко покончила с собой. Об этом в "Фейсбуке" сообщила её тётя Евгения Манро.

"Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от коронавируса своего мужа", — написала Манро.

Автор знаменитой скульптуры "Петербургский ангел" скончался в Мариинской больнице из-за коронавируса

Автор знаменитой скульптуры "Петербургский ангел" скончался в Мариинской больнице из-за коронавируса

Тело 35-летней женщины было найдено в её квартире в Санкт-Петербурге. О дате похорон Касьяненко не сообщается.

Родственники отмечают, что последний год Мария находилась в глубокой депрессии, родные и друзья не смогли ей помочь.

Ранее Лайф сообщал о смерти народной артистки России Людмилы Сичкарёвой. Её коллеги по театру отметили, что актриса обладала безумной энергетикой и харизмой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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