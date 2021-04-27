Вдова скульптора Шустрова покончила с собой, не дожив до годовщины смерти мужа

Вдова известного петербургского скульптора Романа Шустрова Мария Касьяненко покончила с собой. Об этом в "Фейсбуке" сообщила её тётя Евгения Манро.

"Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от коронавируса своего мужа", — написала Манро.

Тело 35-летней женщины было найдено в её квартире в Санкт-Петербурге. О дате похорон Касьяненко не сообщается.

Родственники отмечают, что последний год Мария находилась в глубокой депрессии, родные и друзья не смогли ей помочь.

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