В России нашли упомянутый Путиным учебник, в котором крайне слабо отражены события Сталинградской битвы

Министерство просвещения России нашло учебник, в котором в недостаточном объёме отражены события Сталинградской битвы. Его в своём Послании Федеральному собранию упоминал российский лидер Владимир Путин. Речь идёт о книге "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева, сообщается в телеграм-канале ведомства "Большая перемена РФ".

"Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы", — указали в министерстве.

Между тем среди учебников из федерального перечня, которые используются в школах, существовавших в старых изданиях искажений и ошибок в ходе масштабной проверки выявлено не было.

Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что некоторые современные школьные учебники упускают такое событие Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва, что очень удивляет.

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