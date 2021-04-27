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В Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата

В квартире с погибшими парень провёл несколько дней, а когда их начали разыскивать родственники, сбежал.

27 апреля 2021, 07:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Киеве полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении тройного убийства. Как считают правоохранители, парень во время очередного конфликта расправился со своими родителями, а затем зарезал восьмилетнего брата. Тела погибших с многочисленными ножевыми ранениями были найдены в их квартире, сообщил начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

Накануне к правоохранителям обратилась бабушка школьника, подозреваемого в совершении жуткой расправы. Она сообщила, что её сын — отец мальчика — несколько дней не выходит на связь. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь в квартиру, где проживал мужчина с семьёй. В жилище они обнаружили тела трёх человек — владельца квартиры, его супруги и ребёнка. Следователи установили, что к совершению тяжкого преступления причастен старший сын погибшего.

Подростка, который после расправы над родными пустился в бега, задержали. При себе у него был нож. Позднее выяснилось, что после убийства родителей и брата он провёл в квартире с их телами несколько дней, а когда тех начали разыскивать родственники, пустился в бега.

По факту расправы возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время школьнику будут предъявлены обвинения и будет избрана мера пресечения.

На Украине 16-летний подросток зарезал деда за выключение компьютера

На Украине 16-летний подросток зарезал деда за выключение компьютера

Ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге отец зарезал сына-гимнаста на глазах у матери, разозлившись из-за его работы в цирке. Парень жил отдельно, но периодически приезжал к родителям в гости. Его тело нашли в подъезде в ночь на 27 марта.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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