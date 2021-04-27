Bloomberg: В экспортных расчётах России доля доллара впервые опустилась ниже 50%

Доля доллара в экспортных расчётах России опустилась ниже 50% в четвёртом квартале прошлого года и впервые составила 48,3%. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что ещё год назад эта цифра составляла 61%. Доля евро же, наоборот, увеличилась более чем на 10 процентных пунктов и составляет 36%.

Обусловлено такое снижение увеличением торговли России с Китаем, которая ведётся в евро более чем на 80%, а также санкционным давлением США. В последние месяцы власти РФ стремятся снизить влияние доллара на экономику в связи с нарастанием угрозы новых ограничений.

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