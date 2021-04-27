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Bloomberg: В экспортных расчётах России доля доллара впервые опустилась ниже 50%

Это обусловлено увеличением торговли в евро и санкционной политикой США.

27 апреля 2021, 07:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Доля доллара в экспортных расчётах России опустилась ниже 50% в четвёртом квартале прошлого года и впервые составила 48,3%. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что ещё год назад эта цифра составляла 61%. Доля евро же, наоборот, увеличилась более чем на 10 процентных пунктов и составляет 36%.

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Обусловлено такое снижение увеличением торговли России с Китаем, которая ведётся в евро более чем на 80%, а также санкционным давлением США. В последние месяцы власти РФ стремятся снизить влияние доллара на экономику в связи с нарастанием угрозы новых ограничений.

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против России. В частности, американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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