Bloomberg: В экспортных расчётах России доля доллара впервые опустилась ниже 50%
Это обусловлено увеличением торговли в евро и санкционной политикой США.
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Доля доллара в экспортных расчётах России опустилась ниже 50% в четвёртом квартале прошлого года и впервые составила 48,3%. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что ещё год назад эта цифра составляла 61%. Доля евро же, наоборот, увеличилась более чем на 10 процентных пунктов и составляет 36%.
Обусловлено такое снижение увеличением торговли России с Китаем, которая ведётся в евро более чем на 80%, а также санкционным давлением США. В последние месяцы власти РФ стремятся снизить влияние доллара на экономику в связи с нарастанием угрозы новых ограничений.
Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против России. В частности, американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
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