Ужесточить наказание за пьяную езду в России могут уже до конца июня
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Поправки в закон получили положительное заключение от правового управления Госдумы.
Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за езду в пьяном виде в приоритетном порядке и принять его уже до конца весенней сессии. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что правовое управление нижней палаты парламента дало положительное заключение на законопроект. Рассмотрят его после майских праздников, а принять могут уже до конца июня.
Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ. Согласно предложению, за повторное вождение в нетрезвом виде нарушитель может получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы будет увеличен с двух до трёх лет. Ужесточить наказание за пьяную езду в марте этого года предложило МВД.
По оценкам экспертов, за 2020 год в России по вине пьяных водителей пострадало свыше 19 тысяч человек, а погибло — более четырёх тысяч. При этом фиксируется много повторных преступлений: в целом за прошлый год их было 20% от всех случаев нарушения ПДД в нетрезвом виде. В ряде регионов эта цифра выше: в Удмуртии — 49%, Мурманской области — 30%, Волгоградской области — 25%.