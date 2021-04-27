Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 апреля 2021, 09:43

Ужесточить наказание за пьяную езду в России могут уже до конца июня

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Поправки в закон получили положительное заключение от правового управления Госдумы.

Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за езду в пьяном виде в приоритетном порядке и принять его уже до конца весенней сессии. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что правовое управление нижней палаты парламента дало положительное заключение на законопроект. Рассмотрят его после майских праздников, а принять могут уже до конца июня.

Правительство одобрило ужесточение наказания за езду в пьяном виде
Правительство одобрило ужесточение наказания за езду в пьяном виде

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ. Согласно предложению, за повторное вождение в нетрезвом виде нарушитель может получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы будет увеличен с двух до трёх лет. Ужесточить наказание за пьяную езду в марте этого года предложило МВД.

По оценкам экспертов, за 2020 год в России по вине пьяных водителей пострадало свыше 19 тысяч человек, а погибло — более четырёх тысяч. При этом фиксируется много повторных преступлений: в целом за прошлый год их было 20% от всех случаев нарушения ПДД в нетрезвом виде. В ряде регионов эта цифра выше: в Удмуртии — 49%, Мурманской области — 30%, Волгоградской области — 25%.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar