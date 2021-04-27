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Ужесточить наказание за пьяную езду в России могут уже до конца июня

Поправки в закон получили положительное заключение от правового управления Госдумы.

27 апреля 2021, 06:43
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / <strong style="font-weight: bold;">Андрей Никеричев</strong></p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за езду в пьяном виде в приоритетном порядке и принять его уже до конца весенней сессии. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что правовое управление нижней палаты парламента дало положительное заключение на законопроект. Рассмотрят его после майских праздников, а принять могут уже до конца июня.

Правительство одобрило ужесточение наказания за езду в пьяном виде

Правительство одобрило ужесточение наказания за езду в пьяном виде

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ. Согласно предложению, за повторное вождение в нетрезвом виде нарушитель может получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы будет увеличен с двух до трёх лет. Ужесточить наказание за пьяную езду в марте этого года предложило МВД.

По оценкам экспертов, за 2020 год в России по вине пьяных водителей пострадало свыше 19 тысяч человек, а погибло — более четырёх тысяч. При этом фиксируется много повторных преступлений: в целом за прошлый год их было 20% от всех случаев нарушения ПДД в нетрезвом виде. В ряде регионов эта цифра выше: в Удмуртии — 49%, Мурманской области — 30%, Волгоградской области — 25%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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