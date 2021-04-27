Ужесточить наказание за пьяную езду в России могут уже до конца июня

Поправки в закон получили положительное заключение от правового управления Госдумы.

Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за езду в пьяном виде в приоритетном порядке и принять его уже до конца весенней сессии. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что правовое управление нижней палаты парламента дало положительное заключение на законопроект. Рассмотрят его после майских праздников, а принять могут уже до конца июня.

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ. Согласно предложению, за повторное вождение в нетрезвом виде нарушитель может получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы будет увеличен с двух до трёх лет. Ужесточить наказание за пьяную езду в марте этого года предложило МВД.