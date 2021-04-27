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"Выедаем ресурс СССР": Эксперт сравнил успехи Украины и России в атомной энергетике

По его словам, сейчас в Незалежной составляющие единого атомного комплекса оторваны друг от друга.

27 апреля 2021, 06:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина растеряла научный потенциал, и развитие в стране собственной ядерной энергетики, в отличие от России, практически невозможно. Об этом рассказал украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль — это о чём? Какой у нас остался потенциал? Ещё раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый "Росатом" идёт на атомных блоках третьего поколения", — сказал эксперт в эфире телеканала "Наш".

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Он напомнил, что в СССР был единый атомный промышленный комплекс, а сейчас на Украине его составляющие оторваны друг от друга. Кроме того, рассматриваются вопросы о продлении или достройке незаконченных блоков на АЭС.

"К сожалению, мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс, который нам остался в наследство от Советского Союза", — сказал Землянский.

А говорить о прорывных технологиях без научного потенциала, которого в стране нет, не приходится, заключил он.

Ранее в Болгарии прокомментировали идею взорвать АЭС на Украине назло России. По мнению читателей местной газеты, граждане Незалежной — слабаки, которые из-за своей глупости могут уничтожить всю Европу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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