"Выедаем ресурс СССР": Эксперт сравнил успехи Украины и России в атомной энергетике
По его словам, сейчас в Незалежной составляющие единого атомного комплекса оторваны друг от друга.
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Украина растеряла научный потенциал, и развитие в стране собственной ядерной энергетики, в отличие от России, практически невозможно. Об этом рассказал украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
"Говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль — это о чём? Какой у нас остался потенциал? Ещё раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый "Росатом" идёт на атомных блоках третьего поколения", — сказал эксперт в эфире телеканала "Наш".
Он напомнил, что в СССР был единый атомный промышленный комплекс, а сейчас на Украине его составляющие оторваны друг от друга. Кроме того, рассматриваются вопросы о продлении или достройке незаконченных блоков на АЭС.
"К сожалению, мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс, который нам остался в наследство от Советского Союза", — сказал Землянский.
А говорить о прорывных технологиях без научного потенциала, которого в стране нет, не приходится, заключил он.
Ранее в Болгарии прокомментировали идею взорвать АЭС на Украине назло России. По мнению читателей местной газеты, граждане Незалежной — слабаки, которые из-за своей глупости могут уничтожить всю Европу.
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