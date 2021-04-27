Создатели "Спутника V" обвинили Бразилию в недопуске вакцины по политическим мотивам
По мнению разработчиков, затягивание процедур не связано с наукой или проблемами с доступом к информации о препарате. Тем более что бразильские учёные ранее подтвердили его эффективность.
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Бразилия по политическим причинам не разрешает ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявлено в официальном Twitter-аккаунте препарата, который ведут его разработчики.
"Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", — говорится в сообщении.
При этом разработчики не исключают, что подобные действия бразильских властей могут быть связаны с влиянием со стороны США. Вашингтон в 2020 году уже пытался воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины в рамках общих усилий по противодействию "дурному влиянию" на государства Северной и Южной Америки.
Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. К такому мнению пришли члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций.
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