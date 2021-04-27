Реанимировали уже мёртвого: медкомиссия раскрыла выводы о смерти Марадоны

Легендарный Диего Марадона скончался рано утром, а не в обед, как считалось ранее. Соответствующие выводы сделала медицинская комиссия, созванная для расследования причин его смерти. Как сообщает телеканал TN, ссылаясь на итоги расследования, Марадона умер с 4:00 до 6:00 25 ноября во время сна. Медики пришли к выводу, что реанимацию футболисту делали, когда его тело было уже остывшим, а показания некоторых свидетелей являются ложными.

Медкомиссия также пришла к выводу, что медсестра Даяна Мадрид, проходившая в деле о смерти Марадоны, давала ложные показания о том, что он якобы просыпался рано утром.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. С тех пор следователи пытаются установить, стал ли Марадона жертвой врачебной халатности. Его дочери Джаннина и Дальма считают, что к смерти отца причастен его лечащий врач Леопольдо Луке. Нейрохирурга обвиняли в непредумышленном убийстве, однако отпустили из-под ареста. Луке отверг возможность медицинской ошибки и заявил, что для спасения спортсмена было сделано всё возможное.

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