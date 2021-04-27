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Реанимировали уже мёртвого: медкомиссия раскрыла выводы о смерти Марадоны

В свете новых данных могут быть предъявлены новые обвинения, однако медики отрицают свою косвенную причастность к кончине футболиста.

27 апреля 2021, 04:30
<p>Диего Марадона. Фото © ТАСС / РА</p>

Диего Марадона. Фото © ТАСС / РА

Легендарный Диего Марадона скончался рано утром, а не в обед, как считалось ранее. Соответствующие выводы сделала медицинская комиссия, созванная для расследования причин его смерти. Как сообщает телеканал TN, ссылаясь на итоги расследования, Марадона умер с 4:00 до 6:00 25 ноября во время сна. Медики пришли к выводу, что реанимацию футболисту делали, когда его тело было уже остывшим, а показания некоторых свидетелей являются ложными.

Медкомиссия также пришла к выводу, что медсестра Даяна Мадрид, проходившая в деле о смерти Марадоны, давала ложные показания о том, что он якобы просыпался рано утром.

"Чтобы не суетился по ночам". Стало известно, что сиделка Марадоны добавляла ему в пиво снотворное

"Чтобы не суетился по ночам". Стало известно, что сиделка Марадоны добавляла ему в пиво снотворное

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. С тех пор следователи пытаются установить, стал ли Марадона жертвой врачебной халатности. Его дочери Джаннина и Дальма считают, что к смерти отца причастен его лечащий врач Леопольдо Луке. Нейрохирурга обвиняли в непредумышленном убийстве, однако отпустили из-под ареста. Луке отверг возможность медицинской ошибки и заявил, что для спасения спортсмена было сделано всё возможное.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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