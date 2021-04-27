У берегов Сахалина дайверы искали самолёты, а нашли огромное судно — видео

У южных берегов Сахалина группа местных дайверов обнаружила затопленное судно. Подводный видеооператор Леонид Астапчик рассказал, что изначально целью поисков были два самолёта. В 40-х годах прошлого века там разбились Пе-2. Один упал возле Корсакова, не долетев до аэродрома Пушистый буквально километр. Второй — в центре залива Анива. Точных координат не сохранилось.

"Мы ведём поиски уже несколько лет, но безуспешно. Но в прошлом году мой подписчик в соцсетях, рыбак-любитель дядя Коля сообщил, что в одном месте в заливе Анива стали попадаться асцидии, актинии со следами ржавчины на ножках. Он вместе с другими рыбаками обследовал дно при помощи грузов на длинной верёвке — что называется, обстукивали. Выяснилось, что на дне находится длинный предмет", — рассказал Астапчик в интервью AStv.

Со временем эту информацию подтвердили и данные радаров дайверов. Но в прошлом году идентифицировать неизвестный предмет не удалось по техническим причинам: погружение пришлось прервать. В этом году сразу после открытия навигации дайверы снова отправились на место.

"На днях всё же удалось спуститься на дно. На глубине 30 метров темно, но в свете фонарей они увидели судно. Оно очень заросшее, много живности вокруг. Судно огромное, ребята за полчаса нахождения под водой не смогли даже по кругу его обойти. На борту ещё заметна краска — синяя и красная. Что это за судно, ещё предстоит уточнить", — подчеркнул Астапчик.

Группа планирует спуститься на дно залива для осмотра затопленного судна, как только позволит погода. В то же время поиски истребителей также будут продолжены.

Напомним, в ноябре прошлого года в посёлке Сылва Пермского края на дне одноимённой реки дайверы обнаружили колёсный пароход, который затонул более полувека назад.

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