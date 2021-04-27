Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку Машу в новом сериале

Опубликован тизер нового сериала с Николь Кидман. В одноимённой экранизации романа "Девять совсем незнакомых людей" американская актриса исполнила главную роль — российской эмигрантки Маши.

Весь сюжет картины крутится вокруг персонажа Кидман. По сюжету она является директором оздоровительного центра для людей, которые стремятся начать новую жизнь. Жители мегаполисов подвергаются нетрадиционным психотерапевтическим методам.

Также в сериале "Девять совсем незнакомых людей" снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг. Проект выйдет на платформе Hulu. Дата премьеры пока не объявлена.

Ранее Лайф рассказывал, что Кидман ударили по лицу во время посещения Сиднейской оперы. После выступления артистов они вместе с супругом встали и начали аплодировать, что было большой ошибкой.

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