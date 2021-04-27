Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Японии заявили о готовности к "упорным переговорам" с Россией по Курилам

Токио рассчитывает заключить с Москвой мирный договор, в основу которого лягут позиции Японии в этом вопросе.

27 апреля 2021, 04:39
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Правительство Японии заявило о готовности вести активные переговоры с Россией по решению проблемы принадлежности Южных Курил. Об этом говорится в опубликованной МИД Японии "Синей книге по дипломатии" за 2021 год.

"Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий и заключении мирного договора", — говорится в документе.

Проблему Южных Курил в японском МИД называют самой сложной в отношениях с Россией. Однако Правительство Японии считает необходимым построить отношения, соответствующие уровню России как важного партнёра в регионе, углублять двусторонние отношения с учётом их потенциальных возможностей.

"Надо отреагировать с долей жёсткости": В Совфеде ответили на заявление Японии о блокаде Южных Курил

"Надо отреагировать с долей жёсткости": В Совфеде ответили на заявление Японии о блокаде Южных Курил

Отметим, что спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1