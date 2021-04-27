В Японии заявили о готовности к "упорным переговорам" с Россией по Курилам

Правительство Японии заявило о готовности вести активные переговоры с Россией по решению проблемы принадлежности Южных Курил. Об этом говорится в опубликованной МИД Японии "Синей книге по дипломатии" за 2021 год.

"Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий и заключении мирного договора", — говорится в документе.

Проблему Южных Курил в японском МИД называют самой сложной в отношениях с Россией. Однако Правительство Японии считает необходимым построить отношения, соответствующие уровню России как важного партнёра в регионе, углублять двусторонние отношения с учётом их потенциальных возможностей.

Отметим, что спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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