Подсчитана средняя стоимость небольшой свадьбы в Москве
По этой сумме можно судить и о расходах на такие торжества в целом по России, однако нужно будет сделать поправку: в регионах некоторые услуги обойдутся дешевле.
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Сыграть в Москве свадьбу в узком кругу — на 15 человек — можно за 170 тысяч рублей, и это при отказе от услуг свадебных агентств. Для этого потребуется самим искать и заказывать фотографа, видеографа, ведущего, аренду зала и так далее. Такие подсчёты приводит пресс-служба Сбера на основании данных сервисов "Сбер.Услуги" и "Сбер.Маркет". Лайф ознакомился с выводами аналитиков. Они основаны на ценах в столице в январе – апреле этого года.
Самую большую долю в этих 170 тысячах займут расходы на банкет — 36 375 рублей. Немногим меньше придётся потратить на услуги фотографа и видеографа по отдельности. Ещё в 35 000 в сервисах Сбера оценили аренду помещения, в 20 000 — услуги ведущего и так далее.
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Отмечается, что классическое меню для гостей на свадьбе будет стоить 2425 рублей в расчёте на одного человека. Это при условии, что в него войдут в том числе мясные, рыбные и сырные нарезки, фрукты, горячее блюдо, тарталетки с красной икрой и другое.
В "Сбер.Услугах" дали несколько советов будущим молодожёнам. К примеру, нужно отталкиваться от своих возможностей и ориентироваться на расходы размером около 2–2,5 месячных зарплат. Это вполне подъёмная сумма, если откладывать заранее. Можно ещё сэкономить на свадьбе, если провести её на свежем воздухе. А большинство гостей можно не звать на официальную роспись.
Ранее Лайф рассказывал, на чем молодожёны в России начали экономить из-за пандемии коронавируса. Одни отказываются от известных артистов, а другие вычёркивают "лишних" гостей.
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