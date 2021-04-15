Любовь или хайп: что скрывается за свадьбой основателя "Дневника хача" и внучки экс-президента Узбекистана

Популярный 34-летний блогер и создатель ютуб-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров сыграл свадьбу в американском Лас-Вегасе. Его избранницей стала 21-летняя Мариам Тилляева — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Лайф разбирался, что привело блогера в США и на что он собирается содержать семью.

Судя по опубликованным на "Ютубе" кадрам, церемония прошла более чем скромно — в простом, обшитом деревом помещении с минимумом гостей. Нарядами молодожёны не заморачивались: к алтарю невеста вышла в неброском белом платье и резиновых шлёпках YEEZY Foam Runner от рэпера Канье Уэста рекомендованной ценой в 75 долларов, а жених — в рубашке и шортах. Пару расписал актёр в образе Элвиса Пресли.

Уровень мероприятия озадачил светскую тусовку в России, учитывая финансовое благосостояние Сардарова и тем более семьи его молодой жены. У некоторых закрались подозрения, что это было фейковое бракосочетание ради хайпа и новых подписчиков. Лас-Вегас имеет репутацию города, где нет ограничений и условностей, а брак можно заключать круглосуточно. В некоторые дни здесь регистрируют до 500 пар. Тем более что свадьба прошла в несчастливое для американцев 13-е число, а невеста в шутку намекнула, что может бросить избранника.

— Под стиль белого платья, кто хочет меня в невесты? Говорю на пяти языках, учусь игре на гитаре по настроению. Ещё играю в теннис и на пианино, стрессоустойчивая, но готова бросить избранного в любой момент ради Джастина Бибера, — написала в своём инстаграме Мариам.

Мариам Тилляева приехала учиться в США, когда ей исполнилось 14 лет. Сардаров перебрался в Лос-Анджелес в 2020 году, объяснив это тем, что в России его удручала ситуация с коронавирусом. Однако реальная причина может быть другой: блогеры на "Ютубе" зарабатывают на просмотрах и рекламе, а в каждой стране свои расценки. По некоторым данным, в России видеохостинг платит создателям контента в среднем 2,8 доллара за тысячу просмотров, а в США — до 10 долларов, то есть в четыре раза больше.

Мать девушки — Лола Каримова-Тилляева — светская львица, мелькающая на международных выставках, премьерах фильмов и кинофестивалях. На фото она обнимается с мировыми звёздами, одевается у лучших дизайнеров. Каримова-Тилляева активно ведёт инстаграм. По примеру старшей сестры Гульнары она открыла благотворительный фонд, стала представителем Узбекистана при ЮНЕСКО. Известно, что она приобрела гражданство США.

Зять Каримова и отец Мариам Тимур Тилляев был владельцем главного вещевого рынка Ташкента Абу-Сахий. Этот бизнес позволил его семье заработать не менее 127 миллионов долларов только за 2013 и 2014 годы. Чета купила самолёт Airbus A300, виллу в Беверли-Хиллс, часть денег инвестировала в парфюмерный бизнес Harmonist. При этом больше сотни миллионов долларов оставались на счетах семьи в банках ОАЭ и Швейцарии.

Тимур Тилляев и Лола Каримова. Фото © ТАСС / Visual via ZUMA Press

В Чехии под Карловыми Варами на влиятельного узбекского бизнесмена Довронбека Алимбекова, которого называют кошельком Тилляева, оформлено 11 участков, каждый площадью примерно 1100 м². В пражском районе Модржаны на участке площадью 425 м² ему же принадлежит трёхэтажный особняк. Среди чешских активов также есть квартиры и заправки.

Тётя Мариам — старшая дочь экс-президента Гульнара Каримова — последние годы отбывает срок в узбекской тюрьме по обвинению в хищении и выводе из страны полутора миллиардов долларов. Год назад она предложила правительству страны 700 миллионов долларов в обмен на свободу.

Амирана Сардарова бедным тоже не назовёшь. На сегодняшний день у его канала "Дневник хача" несколько миллионов подписчиков. В 2019 году блогер попал в десятку самых высокооплачиваемых звёзд Рунета по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в 39 миллионов рублей.

Кроме канала, в июне 2019 года страна узнала, что у блогера есть сеть своих кафе "Шаурму х@чу". Известность пришла после того, как Сардаров сумел попасть в эфир прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и между делом прорекламировал своё заведение. Тогда Путин похвалил блогера, отметив, что тот грамотно воспользовался возможностью.

В ноябре того же года Сардаров жаловался в СМИ на внимание к его бизнесу со стороны Роспотребнадзора и даже не исключил возможность закрытия сети. Тем не менее сеть выжила и сейчас приносит солидный доход. В тяжёлом карантинном 2020 году выручка "Шаурму х@чу" составила почти 90 миллионов рублей.

Бизнес Сардарова. Фото © Instagram / amiran495

Правда, стоит подчеркнуть, что Сардаров в компании — младший партнёр, у него всего 15% предприятия. Бенефициаром является бизнесмен Максим Иванов.

Когда Амиран уехал в США, то, по его словам, "стал бомжом" — он снимает квартиру в Лос-Анджелесе. Блогер сетовал, что на неё тратит около 5,6 тысячи долларов в месяц. Лайф нашёл жильё полного тёзки Сардарова.

Это многоквартирный дом 1964 года постройки, расположенный на бульваре Ла Сьенега, что граничит с элитным районом Беверли-Хиллс, и в квартале от одного из главных символов Голливуда — бульвара Сансет. Просторные апартаменты площадью 111 квадратных метров с двумя спальнями и двумя санузлами расположены на девятом этаже здания, из окон открывается чудесный вид на город и окрестные холмы. Правда, любоваться другим символом — знаменитой надписью Hollywood — жильцу всё же не удастся.









В 2020 году владелец квартиры пытался продать её за 1,3 миллиона долларов, а параллельно вывесил объявление об аренде. Судя по тому что оно было удалено 17 июня, примерно в этих числах туда и заехал Сардаров.

Уже 11 августа он открыл компанию в области развлечений под названием Strong Stone Faces Inc. Согласно законам штата Калифорния, тип юрлица допускает акционирование и Сардаров при желании даже может выпустить десять тысяч акций.

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