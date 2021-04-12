Торговый центр и элитные квартиры в Москве: какое наследство оставил сын генерала МВД Владимира Пронина

Появилась информация, что на Кипре в своём доме скончался 43-летний Александр Пронин — сын бывшего главы ГУВД Москвы Владимира Пронина. По данным местных судмедэкспертов, причиной его смерти стали проблемы со здоровьем. Лайф выяснил, как жил и зарабатывал сын опального генерала МВД и какие активы оставил после себя.

Бизнесмен Александр Пронин жил на Кипре с 2003 года, куда уехал после развода с первой супругой. Всё это время он зарабатывал десятки миллионов в России и часто бывал на родине. В последние годы он владел четырьмя компаниями, которые специализировались на сдаче в аренду своих коммерческих помещений. В 2020 году Пронин выручил на этом деле почти 80 млн рублей.

Пронин-младший вёл закрытый образ жизни, избегая публичности. Лайфу удалось обнаружить в Сети лишь пару его фотографий. Возможно, скрытность связана с бывшей должностью его отца — Владимир Пронин возглавлял ГУВД Москвы в период с 2001 по 2009 год. Он покинул свой пост после печально знаменитой бойни, которую устроил в Царицыне майор Денис Евсюков. Он был знаком с Прониным лично, поэтому появились подозрения, что генерал мог помогать ему в карьере.

Александр Пронин. Фото © Seldon News

Александр Пронин попал под внимание прессы лишь единожды, когда его вторая супруга Екатерина обвинила его в краже дочери Стефании в 2017 году. Известно, что пара конфликтовала.

С нулевых годов Пронин-младший занимался разным бизнесом. В 2008 году он открыл ЧОП в родном Курске, в 2009-м в Орле торговал автомобилями, владел столичной медицинской клиникой, разводил кур и коров и оптом сбывал сельхозтовары.

В 2010 году он полностью избавился от всех этих активов и переключился на сдачу в аренду дорогой московской недвижимости.

За время работы отца на посту главы столичного ГУВД семья Прониных разжилась целым рядом объектов коммерческой недвижимости. Среди них, например, есть торговый комплекс "Альфа", расположенный в районе станции метро "Варшавская".

ТЦ "Альфа"

Золотые квадраты

В 2000 году Пронин купил несколько квартир в элитном жилом комплексе на улице Зоологической, 26. Их площадь — 124 квадрата, 80,7 и 86,1. Сейчас трёхкомнатная квартира в этом доме площадью 126 кв. метров стоит 65 млн рублей.

В 2009 году в собственности у Пронина-младшего появилось дорогое жильё на берегу Москвы-реки напротив Киевского вокзала в элитном ЖК "Дом над водой". Квартира площадью 111,4 кв. метра расположена по адресу 7-й Ростовский переулок, 15. Несмотря на "скромный" размер, её стоимость может приближаться к 100 млн рублей. Например, квартира в 150 квадратов здесь оценивается в 120 млн рублей. К услугам хозяина здесь же предусмотрен добротный гараж площадью почти 21 квадрат.

Уже в следующем году у Пронина-младшего появилось новое жильё в доме 3 по Весковскому переулку. Квартира площадью 160 квадратных метров находится в современном шестиэтажном элитном комплексе, расположенном чуть северней Садового кольца, в двух шагах от метро "Менделеевская". Квартиры площадью почти в 200 квадратов в этом доме продаются за 145 млн рублей. У Пронина здесь также есть гараж в 13,4 кв. м.

Из загородной недвижимости на Пронина-младшего оказался записан особняк в деревне Подушкино в престижном Одинцовском районе, что по соседству с легендарной Барвихой. Это участок в 1,2 гектара земли, на котором расположился дом общей площадью 744 квадратных метра. Особняки похожей площади в этой деревне стоят 375 млн рублей.

У сына генерала было много разных автомобилей. Например, в последние годы он ездил на внедорожнике Mercedes-Benz GLS. В его автопарке числились паркетники Audi Q7, Toyota Hilux, BMW X6, а также премиальные корейцы — Genesis, Hyundai ЕQUUS.

Сыновья генерала Пронина обзавелись иностранными паспортами ещё на рубеже веков. Известно, что Александр приобрёл гражданство Кипра, имел там особняк и бизнес. Его старший брат Валерий уехал в Португалию, однако Лайф обнаружил полного тёзку Пронина-среднего в руководстве одной из кипрских компаний.

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