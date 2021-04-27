В России предложили ввести "день самообразования" для учеников 11-х классов

Для учеников 11-х классов в России необходимо ввести "день самообразования" для более эффективной подготовки к ЕГЭ. С таким предложением выступила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

"Высокая конкуренция и возрастающие требования фактически вынуждают российских школьников подстраивать свою жизнь под ЕГЭ, отказываясь от собственных увлечений и досуга в пользу дополнительных часов подготовки к экзаменам", — приводит её слова RT.

Маркс уточнила, что ежегодно число желающих поступить в высшие учебные заведения увеличивается, соответственно, растёт и количество учеников, сдающих государственные экзамены. А предметы, такие как ОБЖ или технология, "не дают практических навыков" и часто "съедают" время учеников. Согласно исследованиям, более 70% школьников потратили бы это время на подготовку к ЕГЭ, добавила она.

Исходя из этого, предлагается один день в неделю сделать самообразовательным, чтобы каждый выпускник смог хорошо подготовиться к экзаменам и не тратил время на непрофильные уроки.

Ранее Лайф сообщал, что в Рособрнадзоре не исключили отмену обязательного ЕГЭ. Однако полный отказ от госэкзаменов не планируется.

Авторы