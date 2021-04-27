В российском городе запретили продавать алкоголь на майских праздниках

В столице Тувы Кызыле власти ввели временный запрет на продажу спиртных напитков в период с 1 по 10 мая включительно. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

"Запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыла", — указано в распоряжении.

Также власти города рекомендуют общепиту снять с продажи алкоголь на время майских праздников, а гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, запретят приносить с собой какие-либо спиртные напитки.

Ранее Лайф писал, что в России могут запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По словам детского омбудсмена, такая мера поможет снизить уровень подросткового алкоголизма.

Авторы