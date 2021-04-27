СМИ: Россия на этой неделе может ограничить авиасообщение с Индией

Оперштаб на этой неделе может ограничить авиасообщение с Индией, где складывается катастрофическая ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в туротрасли. Сегодня авиасообщение между Москвой и Дели открыто, в расписании значится по два рейса в неделю туда и обратно.

"Поток есть, рейсы заполнены индусами. Им ставят визы, они в Россию приезжают, гуляют по Москве. При этом Индия российских туристов не пускает. На этой неделе пройдёт заседание оперштаба, и я думаю, что Россия ограничит авиасообщение с этой страной", — рассказал источник.

Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, только 26 апреля там зафиксирован суточный прирост в 350 тысяч новых случаев, почти каждый день ставится новый антирекорд. Общее число заболевших приближается к 17 млн человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм".

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что, когда люди приезжают из подобных очагов инфекции, есть огромный риск того, что они завезут новые штаммы коронавируса в Россию. По мнению медика, в этой ситуации должен быть ограничен не только въезд, но и выезд из страны, в которой складывается такая неблагоприятная эпидобстановка.

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