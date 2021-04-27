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СМИ: Россия на этой неделе может ограничить авиасообщение с Индией

Пока в этой стране фиксируется антирекорд за антирекордом, самолёты с индийскими туристами продолжают прибывать в Москву, отмечает издание.

27 апреля 2021, 07:04
<p>Фото © EPA/ТАСС</p>

Фото © EPA/ТАСС

Оперштаб на этой неделе может ограничить авиасообщение с Индией, где складывается катастрофическая ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в туротрасли. Сегодня авиасообщение между Москвой и Дели открыто, в расписании значится по два рейса в неделю туда и обратно.

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"Поток есть, рейсы заполнены индусами. Им ставят визы, они в Россию приезжают, гуляют по Москве. При этом Индия российских туристов не пускает. На этой неделе пройдёт заседание оперштаба, и я думаю, что Россия ограничит авиасообщение с этой страной", — рассказал источник.

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Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, только 26 апреля там зафиксирован суточный прирост в 350 тысяч новых случаев, почти каждый день ставится новый антирекорд. Общее число заболевших приближается к 17 млн человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм".

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Найдено объяснение резкому росту заболевших ковидом в Индии

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что, когда люди приезжают из подобных очагов инфекции, есть огромный риск того, что они завезут новые штаммы коронавируса в Россию. По мнению медика, в этой ситуации должен быть ограничен не только въезд, но и выезд из страны, в которой складывается такая неблагоприятная эпидобстановка.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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