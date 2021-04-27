Россияне рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск

Большинство российских туристов считают, что идеальный беспробудный отпуск должен длиться больше недели. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет Lenta.ru.

Так, 78% опрошенных граждан заявили, что для полноценной перезагрузки им требуется минимум неделя отдыха. Почти четверть респондентов (24,5%) назвали оптимальной продолжительность отпуска от трёх недель до месяца, а порядка 22,5% хотели бы отдыхать от двух до трёх недель.

Также выяснилось, что многие россияне предпочитают длительный активный туризм коротким поездкам — 77% против 68% соответственно.

Ранее в Общественной палате предложили способ простимулировать развитие внутреннего туризма и увеличить оплачиваемый отпуск для граждан, выбравших отдых в России, с 28 до 35 дней. Однако многие эксперты назвали идею дискриминирующей и бессмысленной.

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