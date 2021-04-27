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Россияне рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск

По результатам опроса также стало известно, что многие жители РФ предпочитают длительный активный туризм коротким поездкам.

27 апреля 2021, 07:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Большинство российских туристов считают, что идеальный беспробудный отпуск должен длиться больше недели. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет Lenta.ru.

Так, 78% опрошенных граждан заявили, что для полноценной перезагрузки им требуется минимум неделя отдыха. Почти четверть респондентов (24,5%) назвали оптимальной продолжительность отпуска от трёх недель до месяца, а порядка 22,5% хотели бы отдыхать от двух до трёх недель.

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Также выяснилось, что многие россияне предпочитают длительный активный туризм коротким поездкам — 77% против 68% соответственно.

Ранее в Общественной палате предложили способ простимулировать развитие внутреннего туризма и увеличить оплачиваемый отпуск для граждан, выбравших отдых в России, с 28 до 35 дней. Однако многие эксперты назвали идею дискриминирующей и бессмысленной.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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