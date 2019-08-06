На Украине 16-летний подросток зарезал деда за выключение компьютера

Несовершеннолетний нанёс пенсионеру пять ударов ножом, два из них пришлись в сердце.

В Николаевской области Украины 16-летний подросток зарезал своего дедушку за то, что тот прервал его игру, выключив компьютер. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на и.о. начальника Новоодесской полиции Максима Евграфова.

По словам собеседника программы, пенсионер приехал в гости к дочери и внуку, предложив последнему прополоть сорняки во дворе. Подросток был сильно увлечён игрой и после того, как дед отключил компьютер, набросился на мужчину.

— Он взял нож и нанёс ему пять ударов в туловище. Два из них пришлись в сердце, — рассказал Евграфов.

К моменту приезда скорой пенсионер скончался от полученных ранений. Его внук, осознав, что произошло, вызвал полицию и раскаялся в содеянном.