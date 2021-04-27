"Академик Черский" начал укладку "Северного потока – 2" в датских водах
Укладку трубы продолжает и баржа "Фортуна", приступившая к этим работам ранее. По состоянию на 31 марта, газопровод был достоен на 95% - оставалось уложить 121 километр труб.
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" 27 апреля начал укладку газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Дании. Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", — говорится в сообщении компании.
Ранее Лайф сообщил, что "Академик Черский" с начала марта находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводились ходовые и предэксплуатационные испытания. Днём 30 марта судно взяло курс к месту достройки "Северного потока – 2" в территориальные воды Дании.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
Выбор редакции
Министр экономики ФРГ призвал не политизировать "Северный поток – 2"
Чиновница потеряла сознание в прямом эфире, слушая доклад, почему запретили вакцину от CoViD-19
В США полицейские сломали руку бабушке с деменцией, забывшей оплатить товар — видео
Вдова скульптора Шустрова покончила с собой, не дожив до годовщины смерти мужа
В России нашли упомянутый Путиным учебник, в котором крайне слабо отражены события Сталинградской битвы
Комментариев: 0