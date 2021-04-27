"Академик Черский" начал укладку "Северного потока – 2" в датских водах

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" 27 апреля начал укладку газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Дании. Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", — говорится в сообщении компании.

Ранее Лайф сообщил, что "Академик Черский" с начала марта находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводились ходовые и предэксплуатационные испытания. Днём 30 марта судно взяло курс к месту достройки "Северного потока – 2" в территориальные воды Дании.

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