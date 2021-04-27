В США полицейские сломали руку бабушке с деменцией, забывшей оплатить товар. Видео © Daily Mail

В соцсетях вызвал волну общественного негодования видеоролик с американскими полицейскими, которые жёстко задержали 73-летнюю женщину с деменцией, забывшую заплатить 13 долларов (около тысячи рублей) за продукты.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл в штате Колорадо ещё в июне прошлого года. Сотрудники супермаркета догнали пожилую покупательницу, забрали товар и для дальнейшего разбирательства вызвали полицию. Прибывшие правоохранители повалили "особо опасную преступницу" на землю, скрутили, а затем надели на неё наручники.

При задержании женщине вывихнули плечо и сломали руку. Отмечается, что бабушка находилась под арестом несколько часов и не получала медицинскую помощь. А пока пострадавшая сидела за решёткой, полицейские громко смеялись, пересматривая кадры задержания.

Недавно семья бабушки от её имени подала судебный иск. В отношении полицейских местная прокуратура возбудила уголовное дело, сейчас проводится проверка инцидента.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинения, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

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