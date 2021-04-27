СМИ: Россияне откладывают отдых детей в лагерях в ожидании кешбэка в 50%

После предложения президента РФ Владимира Путина возвращать родителям половину затрат на отдых детей в лагерях в стране остановились продажи путёвок. Как сообщает "Коммерсант", родители ждут, когда можно будет вернуть 50% от стоимости путёвки, а те, кто их уже купил, хотят их перебронировать.

Как рассказал вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, анонсированный возврат 50% стоимости за отдых в детских лагерях привёл к остановке бронирований. Глава совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун это подтверждает: родители откладывают покупку, рассчитывая на кешбэк.

Эксперты считают, что бизнесу сложно будет пойти навстречу родителям, так как ещё с прошлого коронавирусного года из-за простоя у многих лагерей осталась задолженность перед покупателями, кроме того, сказались также затраты на подготовку к предстоящему сезону. По словам Марины Грицун, каждый лагерь должен 2–8 млн рублей за прошлогодние путёвки, а на подготовку к новому летнему сезону даже небольшому лагерю нужно 5–10 млн.

Операторы лагерей рассчитывают, что Ростуризм откажется от кешбэка за детский отдых в пользу выплаты родителям субсидии после смены.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские летние лагеря.

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