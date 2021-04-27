"Бавария" определилась с новым главным тренером

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман со следующего сезона возглавит мюнхенскую "Баварию". Об этом на своём официальном сайте сообщает пресс-служба "быков".

Нагельсман покинет команду в конце июня и переедет в Мюнхен. Как подчеркнул генеральный директор "Лейпцига" Оливер Минтцлафф, в разговоре с ним молодой специалист заметил, что возглавить "Баварию" — мечта всей его жизни, потому он хотел бы отправиться в Мюнхен при первой же для этого возможности.

"Юлиан прошёл фантастический путь в Лейпциге и очень успешно развивал наш клуб. Он не только сделал наших игроков лучше, но и вывел команду на новый уровень как коллектив", — отметил Минтцлафф.

Ранее стало известно, что нынешний наставник "Баварии" — Ханс-Диттер Флик — покинет команду по окончании текущего сезона. Его называют возможным преемником Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии.

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