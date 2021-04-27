Последние битвы перед Стамбулом: в Лиге чемпионов стартуют огненные полуфиналы

Развязка в главном турнире Старого Света близка. Зрителям осталось посмотреть пять матчей — четыре полуфинальные игры и один финал в Стамбуле. Претендентов — четверо, и среди нет ни одной команды, которая не тянет на роль гранда. Да и пары в 1/2 в этом году более чем интересные.

Второй финал Тухеля или победа Зидана?

Противостояние мадридского "Реала" и лондонского "Челси" привлекает не только целым списком топовых игроков, но и дуэлью тренеров. Зинедин Зидан — признанный мастер Лиги чемпионов. Он её и как игрок брал, и как тренер. В последнем качестве целых три года подряд — уникальное достижение. На другой чаше весов — Томас Тухель. Его карьера уже имеет свои взлёты и падения, но главное — финал Лиги чемпионов с ПСЖ. И было-то ведь это совсем недавно. В тяжёлый, ковидный 2020 год. У парижан тогда собралась более чем приличная команда, но расколоть "Баварию" не получилось. Теперь в руках немца "Челси". Тут вам и молодые звёзды, и уже признанные мастера своего дела.

Интересно и ещё одно явление на "Стэмфорд Бридж" — вратарь мадридцев Тибо Куртуа. Бельгиец не один год верой и правдой служил "Челси" и провёл в Лондоне потрясающие годы. В Мадриде его поначалу изрядно лихорадило, но теперь он — железный номер один. Тут уж нельзя не вспомнить и Эдена Азара, который о решении сменить туманную британскую столицу на солнечный Мадрид очень сильно жалеет. А вот у Матео Ковачича, который проследовал в обратном направлении, в "Челси" жизнь складывается очень даже неплохо.

Любопытно и то, раскроются ли как-то молодые дарования обеих команд. Винисиус Жуниор из "Реала" выдал потрясающие матчи с "Ливерпулем" и явно не намерен тормозить перед другой английской командой. По другую сторону Мейсон Маунт, который после серии с "Порту", где он был шикарен, готов выдать два ярких матча против команды Тухеля. Как ни крути, а сюжетных линий и переплетений здесь более чем достаточно.

Лига чемпионов 2020/2021 Полуфинал "Реал" (Мадрид, Испания) — "Челси" (Лондон, Англия) 27 апреля 22:00 (мск) 5 мая 22:00 (мск)

Англо-французская битва с арабским акцентом

Если вы не любите команды, которые принято именовать "денежные мешки", то эта пара не для вас. "Манчестер Сити" и ПСЖ денег не жалеют, уж точно. Тут вам и дорогущие и многочисленные покупки, и звёздные игроки. Вот только беда одна: не хватает в многочисленной коллекции трофеев одного, который так манит своими "ушами". От того-то и грустят шейхи из Абу-Даби, которые перекрасили "Манчестер" в голубые цвета. Те же эмоции и у катарца Нассера аль-Хелаифи, который владеет ПСЖ. Средств вложено немало, а всё впустую.

Нет, конечно, есть победы в домашних чемпионатах и кубках, но разве это было целью таких инвестиций? И ведь игроки — дай бог каждому. Килиан Мбаппе и Кевин Де Брёйне на сегодняшний день если не лучшие, то одни из таковых в мире. Оба способны чуть ли не в одиночку развернуть сценарий любого матча вспять. На фоне слухов о желании быть в "Барселоне" обретает себя Неймар, который словно по трафарету вырезает шикарные передачи. Правда, не забывает и умножать на ноль целую горсть опасных моментов.

В этой дуэли, как и в предыдущей, и тренерские судьбы крайне интересны. Пеп Гвардиола — третий наставник по числу выигранных трофеев за всю историю. Великий Лобановский — уже ниже. Количество кубков с недавних пор равняется тридцати. И явно он не захочет добавить ещё два (АПЛ и ЛЧ) в свою копилку. С Маурисио Почеттино история в этом смысле куда более запутанная. У него трофеев совсем мало. Лишь Суперкубок Франции — и всё. В "Тоттэнхеме" он не взял ничего, но сделал "шпор" грандом мирового футбола. Теперь права оставаться без титулов у него нет — в Париже не поймут. И кажется, что ему достался самый неудобный из всех возможных соперников. Гвардиоле, к слову, тоже.