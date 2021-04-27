Мутко — о победе хоккеистов над США на юниорском ЧМ: "Красивый, валидольный матч"

"Прекрасная победа! Всё объективно хорошо, очень порадовался за них. Валидольный, красивый матч. Юношеский хоккей, да и спорт в целом, очень эмоционален. Американцы посчитали матч выигранным, но наши ребята встрепенулись, появились эмоции, пошёл подъём. Так часто бывает у ребят такого возраста. Но это только начало турнира. Надеюсь, ребята выиграют его", — отметил Мутко.

По мнению бывшего министра спорта и ныне гендиректора компании "Дом.РФ", такой результат в стартовом матче обязательно придаст уверенности нашей команде, которая хорошо подготовлена и обучена технически. Мутко также пожелал юниорской сборной не пропускать так много шайб в начале встречи, ведь другой соперник при подобном раскладе может не расклеиться и довести игру до победы.

"Юниорский уровень — это же ещё смотр нашей системы подготовки. Это показатель, как и чему мы обучаем наших молодых спортсменов", — подытожил Мутко.

Напомним, хоккейная сборная России великолепно стартовала на юниорском ЧМ в США, обыграв хозяев турнира со счётом 7:6. По ходу встречи наша команда проигрывала 1:5, однако сумела переломить её ход и перевести игру в овертайм, где и добыла победу. Решающий гол оказался на счету капитана "Красной машины" Никиты Чибрикова.

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