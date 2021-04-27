До Подмосковья добралась программа реновации

Во вторник в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, что благодаря принятым на федеральном уровне решениям стал возможен запуск большой программы реновации. В перспективе огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях, передаёт телеканал "360".

"В таких ветхих домах жить в XXI веке непозволительно. Программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное", — сказал Воробьёв.

Также глава Московской области добавил, что власти региона планируют до конца 2023 года решить проблему с обманутыми дольщиками. Уже с начала года восстановлены права шести тысяч дольщиков. Всего в 2021 году планируется выдать около 20 тысяч ключей.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, какой будет вторая волна реновации в Москве. В городе есть несколько проблемных районов с точки зрения проектирования. В них предстоит кропотливая работа, отметил мэр.

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