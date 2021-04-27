Более 30 тысяч волонтёров раздадут георгиевские ленточки в России и за рубежом

Георгиевские ленточки в РФ и за рубежом раздадут свыше 30 тысяч волонтёров: старт международной акции. Видео © VK / vsezapobedu

Более 30 тысяч добровольцев в этом году раздадут георгиевские ленточки в регионах России и за рубежом. Об этом сообщила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

"Наши добровольцы будут раздавать ленточки более чем в 1,5 тысячи населённых пунктов Российской Федерации, в акции примет участие более 30 тысяч добровольцев", — отметила она на пресс-конференции.

Амельченкова уточнила, что вместе с ленточками волонтёры будут раздавать памятки с правилами ношения символа Победы. "Неприятно смотреть, когда едет машина с грязной потрёпанной лентой на антенне", — подчеркнула глава "Волонтёров Победы". По её словам, гораздо лучше носить георгиевскую ленточку возле сердца.

Кроме того, ленточки будут распространяться и в странах, власти которых недоброжелательно относятся к акции. К примеру, в Латвии можно будет попросить главный символ Победы через "Фейсбук".

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 27 апреля и продлится до 9 Мая. Волонтёры будут раздавать миллионы ленточек в России и за рубежом. В прошлом году из-за пандемии коронавируса акция прошла в онлайн-формате — все желающие могли выложить фото с ленточкой в социальных сетях. Снимки сопровождали хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

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