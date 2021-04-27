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Вместе с георгиевскими ленточками волонтёры будут раздавать памятки с правилами ношения

Акция стартовала сегодня, 27 апреля, уже в 16-й раз. Она пройдёт в офлайн-формате во всех регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

27 апреля 2021, 09:52

Фото © ТАСС / Коротченко Максим

Волонтёры акции "Георгиевская ленточка" будут раздавать не только сами символы Победы, но и специальные памятки с правилами их ношения. Об этом рассказала руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова. По её словам, к ленточке надо относиться с уважением и бережно её хранить.

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"Вместе с ленточками будем раздавать листовки, с одной стороны которых будет размещена история георгиевской ленты, а с другой — рекомендации, правила её ношения... Неприятно смотреть, когда едет машина с грязной, потрёпанной ленточкой на антенне. Лучшее место ношения ленточки — возле сердца", — заявила журналистам Амельченкова.

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Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 27 апреля и продлится до 9 Мая. Волонтёры будут раздавать миллионы ленточек в России и за рубежом. В прошлом году из-за пандемии коронавируса акция прошла в онлайн-формате — все желающие могли выложить фото с ленточкой в социальных сетях. Снимки сопровождали хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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