В Кремле похвалили США за желание поделиться вакциной от ковида
При этом Дмитрий Песков не исключил и политических рисков такого решения.
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Намерение США поделиться с другими государствами вакциной от коронавируса является правильным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве инструмента для политического давления. Но чем больше вакцины будет, пусть она слабее по эффективности, чем "Спутник V", это станет ещё одним маленьким шажком, который приблизит к иммунизации людей", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля обозначил, что политические риски у этого решения есть. Сначала отечественный препарат от инфекции тоже сталкивался с политической конкуренцией, однако сейчас трудно атаковать "Спутник", когда большая часть мира согласилась с тем, что это хорошая вакцина, заметил Песков.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова предоставить Бразилии все необходимые дополнительные данные для разрешения поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Бразильское агентство по санитарному надзору пока не дало разрешение на ввоз российского препарата, несмотря на то что учёные страны признали его абсолютно безопасным.
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