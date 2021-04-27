Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Кремле похвалили США за желание поделиться вакциной от ковида

При этом Дмитрий Песков не исключил и политических рисков такого решения.

27 апреля 2021, 09:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Намерение США поделиться с другими государствами вакциной от коронавируса является правильным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве инструмента для политического давления. Но чем больше вакцины будет, пусть она слабее по эффективности, чем "Спутник V", это станет ещё одним маленьким шажком, который приблизит к иммунизации людей", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля обозначил, что политические риски у этого решения есть. Сначала отечественный препарат от инфекции тоже сталкивался с политической конкуренцией, однако сейчас трудно атаковать "Спутник", когда большая часть мира согласилась с тем, что это хорошая вакцина, заметил Песков.

США могут поделиться с другими странами вакциной от ковида

США могут поделиться с другими странами вакциной от ковида

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова предоставить Бразилии все необходимые дополнительные данные для разрешения поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Бразильское агентство по санитарному надзору пока не дало разрешение на ввоз российского препарата, несмотря на то что учёные страны признали его абсолютно безопасным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин передаст Эрмитажу уникальные церковные экспонаты, изготовленные по заказу Александра II

сегодня в 09:36

Шойгу сообщил о росте военной опасности в Европе из-за действий США и НАТО

сегодня в 09:05

"Недобросовестная конкуренция": Эксперт назвала политически мотивированным отказ Бразилии от "Спутника V"

сегодня в 10:34

Более 30 тысяч волонтёров раздадут георгиевские ленточки в России и за рубежом

сегодня в 10:56

Володин заявил, что длинные майские выходные помогут в снижении числа заболевших коронавирусом

сегодня в 10:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1