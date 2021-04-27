В Кремле похвалили США за желание поделиться вакциной от ковида

Намерение США поделиться с другими государствами вакциной от коронавируса является правильным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве инструмента для политического давления. Но чем больше вакцины будет, пусть она слабее по эффективности, чем "Спутник V", это станет ещё одним маленьким шажком, который приблизит к иммунизации людей", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля обозначил, что политические риски у этого решения есть. Сначала отечественный препарат от инфекции тоже сталкивался с политической конкуренцией, однако сейчас трудно атаковать "Спутник", когда большая часть мира согласилась с тем, что это хорошая вакцина, заметил Песков.

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