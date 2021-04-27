Путин передаст Эрмитажу уникальные церковные экспонаты, изготовленные по заказу Александра II

Президент России Владимир Путин передаст Эрмитажу уникальный комплект церковной утвари, которая в своё время принадлежала императору Александру II. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Утварь имеет феноменальную судьбу. Она принадлежала дочке императора Александра II — княгине Марии Александровне, которая вышла замуж за английского принца. И, собственно, в доме, где они жили, как раз была построена православная церковь, и туда эта утварь была заказана императором в 1877 году", — пояснил официальный представитель Кремля журналистам.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 27 апреля Владимир Путин совершит двухдневную рабочую поездку в Санкт-Петербург. Отмечается, что помимо визита в Эрмитаж глава государства примет участие в заседании Совета законодателей, а также осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в городе Пушкине.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли Путин соблюдать свой указ о длинных майских каникулах. По словам Дмитрия Пескова, обязанности президента предполагают постоянное функционирование.

Авторы